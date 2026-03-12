أعلن الاتحاد السويدي لكرة القدم، اليوم (الخميس)، تمديد عقد مدرب منتخب السويد الأول غراهام بوتر حتى عام 2030.

وجاء قرار التمديد قبل أيام قليلة من خوض الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026، حيث سيلعب المنتخب السويدي ضد أوكرانيا يوم 26 مارس الجاري، وفي حال الفوز سيواجه الفائز من بولندا وألبانيا على بطاقة التأهل إلى المونديال.

وأوضح الاتحاد السويدي عبر موقعه الإلكتروني أن غراهام بوتر سيستمر في منصبه كمدرب للمنتخب الأول حتى عام 2030.



أول تعليق من بوتر

وقال بوتر عقب تمديد عقده: «الاستمرار في هذا الدور يعني لي الكثير، أشعر بفخر كبير ومسؤولية عظيمة في آنٍ واحد».

وأضاف المدرب، الذي تولى المهمة في أكتوبر الماضي بهدف التأهل إلى كأس العالم 2026: «إنه يوم عظيم بالنسبة لي، وفرصة رائعة للقيام بشيء مهم في المستقبل، لقد كانت الأشهر الأولى كمدرب للسويد ناجحة للغاية، واستمتعت كثيراً بالعمل مع الجميع».



طموح لإعادة السويد للمنافسة

وختم حديثه قائلاً: «السويد بلد كروي عريق بتاريخه، حيث وصلت فرقه إلى البطولة ونافست فيها، وهو ما نطمح للعودة إليه».