كشف المنتج اللبناني صادق الصباح عن مفاجأة درامية لافتة تتعلق بالنجم السوري تيم حسن، مشيراً إلى أنه قد يكون المرشح الأبرز لتجسيد شخصية رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري في عمل درامي مستقبلي.

وأوضح الصباح أن الفكرة لا تزال في إطار المشروع الطموح الذي يحلم بتنفيذه، لكنه يرى أن تيم حسن يمتلك المقومات التمثيلية التي تؤهله لتقديم هذه الشخصية المؤثرة في تاريخ لبنان الحديث.

وقال: «تحدثت مرة مع تيم عن اللهجة الصيداوية، وفجأة شعرت كأنني أسمع رفيق الحريري نفسه. عندها أدركت أن هذا الممثل قادر على تقديم شيء استثنائي».

ويأتي هذا الحديث في وقت يتصدر فيه تيم حسن النقاشات على مواقع التواصل بفضل أدائه في مسلسل مولانا، حيث تحولت شخصية «جابر» إلى حديث الجمهور، خصوصاً بعد انتشار مقاطع تقلّد طريقته الخاصة في نطق بعض الكلمات، ولا سيما حرف «الزاء».

واعتبر المنتج الصباح أن ما حدث مع شخصية جابر يمثل «ترنداً إيجابياً» يعكس تفاعل المشاهدين مع العمل، نافياً أن يكون الهدف من طريقة الأداء إثارة الجدل.

وأضاف: «كنت أعلم أن تيم سيقدم مفاجآت في الشخصية، لكنه فاجأني فعلاً. هذا جزء من أسلوب الأداء وليس محاولة لإثارة الجدل».

ورغم بعض الانتقادات التي تحدثت عن مبالغة في بعض العبارات، يرى الصباح أن التفاعل الواسع مع الشخصية يؤكد نجاحها في جذب انتباه الجمهور، وهو ما يعزز مكانة تيم حسن كأحد أبرز نجوم الدراما العربية القادرين على تقديم شخصيات معقدة ومختلفة.