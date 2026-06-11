فرضت السلطات الأمريكية إجراءات أمنية واحترازية داخل مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، بعد رصد ما وُصف بـ«حادث مواد خطرة» أثار مخاوف بشأن جودة الهواء داخل المبنى.



وأكد المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل، اليوم (الخميس)، أن الأنظمة الداخلية رصدت مشكلة تتعلق بجودة الهواء، ما استدعى اتخاذ تدابير احترازية إلى حين تحديد طبيعة الخلل ومدى خطورته.



وقال إن الوزارة فعّلت البروتوكولات الأمنية المعتمدة، بما في ذلك توجيه العاملين في المناطق المتأثرة بالبقاء في أماكنهم، فيما انتشرت فرق الاستجابة والطوارئ لدعم الموظفين وسكان المبنى عند الحاجة.

فرق المواد الخطرة تتدخل



وأعلنت إدارة الإطفاء في مقاطعة أرلينغتون أن فريق المواد الخطرة التابع لها يشارك في التعامل مع الحادث بالتعاون مع فريق الاستجابة للمواد الخطرة التابع لوكالة حماية منشآت البنتاغون.



وأوضحت السلطات أن طبيعة المواد أو مصدر التلوث لم تُحدد بعد، فيما تتواصل عمليات الفحص والقياس داخل المجمع العسكري الأكبر في الولايات المتحدة.

اختبارات إضافية تستمر ساعتين



وبحسب رسالة داخلية وجهتها الجهات الأمنية في البنتاغون إلى العاملين، فإن مشكلة في جودة الهواء استدعت إجراء اختبارات إضافية قد تستغرق ما بين ساعة وساعتين.



وأشارت الرسالة إلى أن الموظفين قد يلاحظون انتشار عناصر الاستجابة من عدة جهات حكومية داخل الساحات والممرات، إلى جانب تطبيق إجراءات احترازية في الفناء المركزي للمبنى.

إغلاق أربعة طوابق وانتشار أمني مكثف



وكشفت مصادر مطلعة أن السلطات أغلقت الطوابق من الثاني إلى الخامس في عدد من الممرات داخل المجمع الضخم، فيما أفادت مصادر أخرى بأن عناصر الشرطة داخل البنتاغون شوهدوا وهم يرتدون أقنعة غاز وملابس حماية كيميائية كاملة أثناء التعامل مع الحادث.



ولم تعلن السلطات الأمريكية حتى الآن عن وقوع إصابات أو فتح تحقيق جنائي، كما لم تكشف عن نوع المادة الخطرة التي تسببت في حالة الاستنفار الأمني داخل مقر وزارة الدفاع