القبض على لاعب منتخب البحرين أحمد ميرزا ضمن 6 متهمين بتضليل الرأي العام

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية القبض على 6 أشخاص، من بينهم لاعب منتخب البحرين لكرة القدم أحمد ميرزا موسى، وذلك على خلفية نشر مقاطع مصورة عبر منصات التواصل الاجتماعي تتعلق بآثار العدوان الإيراني، تضمنت – بحسب بيان الوزارة – التعاطف مع تلك الأعمال وتمجيدها، بما من شأنه تضليل الرأي العام وإثارة الخوف بين المواطنين والمقيمين.

أحمد ميرزا ضمن المتهمين

وأوضحت الوزارة أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني تمكنت من رصد الأشخاص المتورطين والقبض عليهم، بعد متابعة المقاطع التي جرى تداولها على حساباتهم في مواقع التواصل.

وشملت قائمة المقبوض عليهم لاعب المنتخب البحريني أحمد ميرزا موسى، الذي يعد أحد الأسماء المعروفة في الكرة البحرينية، إذ سبق له تمثيل المنتخب الوطني في عدد من المشاركات الدولية.

إحالة المتهمين إلى النيابة

وأفادت وزارة الداخلية بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وفق الأنظمة المعمول بها في البحرين.

لاعب دولي في مركز الظهير الأيمن

ويعد أحمد ميرزا موسى (مواليد 1991) لاعب كرة قدم دولي بحريني يلعب في مركز الظهير الأيمن، وسبق له تمثيل عدد من الأندية المحلية أبرزها الحد والخالدية، كما شارك مع المنتخب البحريني في عدة مناسبات، من بينها بطولة كأس العرب 2021.

وفي ختام بيانها، دعت وزارة الداخلية البحرينية الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول أو إعادة نشر المقاطع أو الأخبار غير الموثوقة، تجنباً للمساءلة القانونية، وبما يسهم في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره.