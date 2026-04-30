سجل متوسط سعر الريال السعودى، أمام الجنيه المصري، اليوم، في البنك المركزي المصري 14.12 جنيه للشراء، و14.16 جنيه للبيع.



وبلغ الريال السعودي في البنك الأهلي المصري سعر 14.26 جنيه للشراء، و14.36 جنيه للبيع.



وفي بنك مصر، بلغ سعر الريال السعودي 14.28 جنيه للشراء، 14.36 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية



14.26 جنيه للشراء، 14.37 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 14.28 جنيه للشراء، 14.33 جنيه للبيع، وفي مصرف أبو ظبي التجاري 13.77 جنيه للشراء، 14.15 جنيه للبيع، وفي بنك البركة 14.08 جنيه للشراء، 14.14 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 14.26 جنية للشراء، 14.35 جنية للبيع.



تعاملات أمس



وفي تعاملات أمس، بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي، في البنك المركزي المصري 14.07 جنيه للشراء، و14.11 جنيه للبيع.



وفي البنك الأهلي المصري 14.06 جنيه للشراء، و14.14 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 14.05 جنيه للشراء، 14.13 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 13.97 جنيه للشراء، 14.07 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 14.08 جنيه للشراء، 14.13 جنيه للبيع، ومصرف أبو ظبي التجاري 13.72 جنيه للشراء 14.13 جنيه للبيع، وفي بنك البركة 14.05 جنيه للشراء، 14.11 جنيه للبيع.