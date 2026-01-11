بدأت شركة أرامكو السعودية رسمياً، مطلع يناير 2026، بتوفير منتجها الجديد «بنزين 98» المخصص للمركبات ذات الأداء العالي، بسعر 2.88 ريال للتر (شاملاً ضريبة القيمة المضافة).

ويتم توفير المنتج عبر شبكة واسعة تضم نحو 130 محطة وقود من المحطات المؤهلة المنتشرة في المدن الكبرى وعلى الطرق الإقليمية. وتشمل التغطية المدن الرئيسية وهي: الرياض، جدة، حاضرة الدمام، كما يغطي المنتج أهم المحاور والطرق السريعة في المملكة، وأبرزها: طريق (الرياض - جدة)، طريق (جدة - الرياض)، طريق (الرياض - الدمام)، طريق (الدمام - الرياض)، ويأتي هذا التوزيع عبر الشركات الكبرى المؤهلة لضمان وصول الوقود عالي الجودة للمسافرين ومستخدمي الطرق الدولية داخل المملكة كافة.