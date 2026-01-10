أنهت عملة «بيتكوين» أسبوعها الأول من التداول في عام 2026 دون تغير يُذكر، إذ تحوم حول مستوى 90 ألف دولار، بانخفاض قدره 2% تقريباً عن العام السابق.



وأخفقت العملة المشفرة الأصلية في تجاوز مستوى 95 ألف دولار، ما أبقاها دون ما بات يُعدّ سقفاً سعرياً فعلياً منذ موجة البيع في أكتوبر الماضي التي محَت نحو ثلث قيمتها السوقية.



موجة تعافٍ



وكانت «بيتكوين» قد بدأت موجة تعافٍ في وقت مبكر من هذا الأسبوع ضمن صعود أوسع للأسواق مع بداية العام الجديد، لكنها توقفت عند ذروة تقل عن 94,800 دولار، قبل تداولها عند نحو 90,200 دولار عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت نيويورك أخيراً.



ويترقب المستثمرون سلسلة من القرارات السياسية في واشنطن بشأن الرسوم الجمركية، وقيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وتشريعات العملات المشفّرة، ما يُبقي سعر «بيتكوين» في حالة ترقب.