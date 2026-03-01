«أكثر من 10 ملايين نازح داخلياً.. أكثر من مليونَي لاجئ عبر الحدود.. نصف السكان بحاجة لمساعدات إنسانية».

هذه ليست مجرد أرقام باردة على خريطة. إنها، وبكل بساطة، وصف دقيق لأكبر كارثةً إنسانيةً يجري التغاضي عنها في العالم اليوم. إنها صورة السودان في لحظته الأكثر ظلاماً، حيث الحرب لا تقتل فقط، بل تقتلع الإنسان من وطنه، وتشرد العائلات، وتمحو ملامح المستقبل. في زمنٍ تتسابق وسائل الإعلام لتغطية صراعات قد تكون أقل حجماً، تبقى الأزمة السودانية معلقةً على حافة النسيان الدولي، وكأن المعاناة هناك ليست مؤهلةً لأن تكون عنواناً للنشرات الرئيسية.

من الناحية المنطقية، تقف الأرقام عاجزةً أمام وصف الألم. عندما نتحدث عن عشرة ملايين نازح، فهذا يعني أن عدداً يساوي سكان دول بأكملها أصبحوا يعيشون في خيامٍ أو ملاجئ مؤقتةٍ، يقتاتون على الأمل ويبحثون عن ظلٍ آمنٍ. هؤلاء ليسوا مجرد إحصائيات، بل هم أطباء، ومهندسون، وطلاب، وأمهات كانوا بالأمس يخططون لمستقبلهم، واليوم أصبح همهم الوحيد هو لقمة العيش وقطرة الماء. وعندما نضيف مليوني لاجئ فرّوا إلى جاراتهم: مصر، وتشاد، وإثيوبيا، وجنوب السودان، وأفريقيا الوسطى، فإننا لا نتحدث عن أزمةٍ سودانيةٍ فحسب، بل عن زعزعةً لاستقرار منطقةً بكاملها. إنها معادلةٌ صفريةٌ: كلما طالت الحرب، اتسعت رقعة المعاناة، واقتربت الاضطرابات من حدود الجميع.

من الناحية القانونية والدولية، نحن أمام فشلٍ ذريعٍ للمجتمع الدولي. إن استمرار القتال وتجاهل النداءات الإنسانية لسد احتياجات نصف السكان يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي. اتفاقيات جنيف التي تحمي المدنيين في أوقات النزاعات تبدو وكأنها حبر على ورقٍ في السودان. إن صمت آلة صنع القرار الدولي عن هذه المأساة، وعدم تحركها لوقف نزيف الدم، يجعلها شريكاً أخلاقياً في كل وجبة جوعٍ يتضور فيها طفلٌ سوداني، وفي كل خطوةٍ يخطوها نازحٌ بلا مأوى. إن استمرار تدفق السلاح بدلاً من تدفق المساعدات هو جريمةً بحق الإنسانية. والأكثر إيلاماً هو أن النداءات الإنسانية التي تطلقها المنظمات الدولية تواجه بعجزٍ ماليٍ وسياسيٍ، وكأن حياة السودانيين أقل قيمةً من غيرهم.

وفي خضم هذا المشهد القاتم، حيث يتخلى الجميع عن مسؤولياتهم، يبرز موقف المملكة العربية السعودية ليكون نموذجاً يُحتذى به في العمل الإنساني والسياسي النزيه. فبينما تتغاضى أطراف إقليمية ودولية عن معاناة السودانيين، بل ويتهم بعضها بدعم أطراف النزاع وتأجيج الحرب، تثبت المملكة أن الأخوّة العربية ليست شعارات، بل أفعال وتضحيات.

منذ اللحظة الأولى للأزمة، تحركت السعودية بمسؤوليةٍ تاريخيةٍ، واضعةً نفسها في موقع الوسيط الأمين والداعم الصادق. استضافت المملكة مفاوضات جدة التي مثّلت المنبر الوحيد الجاد للتوصل إلى هدنٍ إنسانيةٍ وحلٍ سياسيٍ، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية. لم تكتفِ الرياض بإصدار البيانات، بل كانت صوت العقل في المحافل الدولية، حيث أدان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، وبكل وضوحٍ، الهجمات الإجرامية التي استهدفت المدنيين والمنشآت الإغاثية، مؤكداً أن استهداف العاملين في المجال الإنساني يمثل انتهاكاً للقانون الدولي ويقوض جهود الإغاثة.

أما على المستوى الإنساني، فتتحدث الأرقام بصوتٍ أعلى من أي ادعاءات. لقد تجاوز إجمالي المساعدات السعودية المقدمة للسودان 3.1 مليار دولارٍ أمريكيٍ، في تأكيدٍ واضحٍ على الالتزام الثابت بدعم الشعب السوداني الشقيق. ولم تكن هذه المساعدات مجرد أرقامٍ في حسابات البنوك، بل تحولت إلى مشاريعَ حيويةٍ تلمس حياة المواطنين على الأرض. فمن خلال ذراعها الإنسانية، مركز الملك سلمان للإغاثة، دشنت المملكة مؤخراً 9 مشاريعٍ كبرى في بورتسودان، شملت قطاعاتٍ حيويةٍ مثل الصحة والمياه والإصحاح البيئي والحماية. تضمنت هذه المشاريع تزويد مستشفياتٍ حكوميةٍ كبرى بأحدث الأجهزة الطبية، وإنشاء محطاتٍ لإنتاج الأكسجين، وتأمين مولداتٍ كهربائيةٍ عملاقة لمحطات تنقية المياه لتعود لإنتاج 140 ألف مترٍ مكعبٍ يومياً، فضلاً عن إنشاء العشرات من محطات السقيا الحديثة في المناطق الأكثر احتياجاً.

هذا هو الفارق الجوهري. فحين تنشغل بعض الأطراف الإقليمية باتهاماتٍ متبادلةٍ ودعم أطراف النزاع بالسلاح والمرتزقة، وهو ما رفضته المملكة صراحةً محذرةً من أن استمرار إدخال السلاح غير الشرعي والمقاتلين الأجانب هو عاملٌ رئيسيٌ في إطالة أمد الصراع، تنشغل السعودية بإنقاذ الأرواح. بينما يواجه البعض اتهاماتٍ دوليةً بالضلوع في إطالة أمد الحرب، تثبت الرياض أن موقفها نابعٌ من الأخوّة لا من الهيمنة، ومن الإيمان بأن استقرار السودان جزءٌ لا يتجزأ من استقرار المنطقة العربية.

إن ما يحدث في السودان هو وصمةُ عارٍ على جبين الإنسانية إذا استمر الصمت. الصورة التي تراها هي مختصرٌ لمعاناة شعبٍ بأكمله يئن تحت وطأة حربٍ لا ذنب له فيها. وفي الوقت الذي نطالب العالم بالتحرك، نستذكر الموقف السعودي المشرف الذي يقول بصوتٍ عالٍ: الإنسانية أولاً. لقد أثبتت المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، أن العمل الإنساني الحقيقي لا يحتاج إلى ضوء الكاميرات، بل إلى ضميرٍ حيٍ وإرادةٍ صادقة. فهل يفيق الضمير الدولي قبل فوات الأوان، أم نظل نرسم خرائط للنزوح بدلاً من رسم خرائط للسلام؟ السودانيون لا يريدون شفقة، بل يريدون موقفاً يوقف نزيفهم، ويذكرهم بأن العالم لا يزال يحوي من يحمل همومهم، وفي مقدمتهم الأشقاء في المملكة العربية السعودية.