كشفت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم موقفها من عمليات التجميل، مؤكدة أنها لا تفكر في خضوعها لأي إجراءات تجميلية مستقبلًا، مشيرة إلى أنها قد تغير لون شعرها فقط بعد ظهور الشيب نتيجة الحزن على فقدان والديها.

وشددت إيمي سمير غانم في تصريحات تلفزيونية أنه الا تفكر في الحقن أو أي إجراءات تجميلية أخرى، مستلهمة موقفها من والدتها الراحلة دلال عبدالعزيز، التي لم تلجأ للتجميل طوال حياتها.



ايمي

الشعر الأبيض وعلامات الحزن

وأشارت إيمي إلى أن ظهور الشيب في شعرها كان نتيجة الحزن والاكتئاب بعد فقدان والديها، موضحة أنها قد تغير لونه قريبًا، قائلة: «شعري طرقع أبيض بعد دخولي حالة من الاكتئاب حزنا على وفاة والدي والدتي».

رفضها لاسمها الحقيقي

واعترفت إيمي بعدم ارتياحها لاستخدام اسمها الحقيقي «أمل»، مؤكدة تمسكها باسمها الفني فقط، واصفة الاسم بأنه يلازمها بشكل يزعجها. وقالت إنها حاولت مناقشة الأمر مع والديها، لكنها لا تستجيب إذا ناداها أحد باسمها الحقيقي، مؤكدة: «لا أعرفه أصلًا، أنا إيمي».