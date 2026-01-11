حالة من الترقب والارتباك سادت في إسرائيل بعد أن تلقّى مئات المواطنين، أمس (السبت)، رسائل هاتفية غامضة حملت تحذيرات غير معتادة، تشير إلى حدث مرتقب عند منتصف الليل، وتلمّح إلى ما وصفته بـ«الفرصة الأخيرة للنجاة».

رسالة قصيرة

وبينت القناة 12 العبرية أن الرسالة التي وصلت إلى أعداد كبيرة من الإسرائيليين كُتبت باللغة الإنجليزية، وجاء فيها: «نحن قادمون.. انظروا إلى السماء عند منتصف الليل». وأوضحت القناة أن الرسائل أُرسلت من أرقام هاتف بريطانية، دون أي معلومات عن الجهة التي تقف خلفها.

تكرار يثير الشكوك

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها مثل هذه التحذيرات، إذ سبقتها قبل أقل من أسبوع رسائل مشابهة تحدثت عن «فرصة أخيرة لإنقاذ النفس»، ما أثار مزيداً من القلق، خصوصاً بعدما تضمنت بعض الرسائل أرقام بطاقات الهوية الشخصية للمتلقين.

اختراقات سيبرانية

وتزامنت هذه الرسائل مع إعلان مجموعة قراصنة إيرانية تُطلق على نفسها اسم «خاندالا» عن نجاحها في اختراق حسابات إعلامية وشخصية تعود لشخصيات إسرائيلية بارزة، من بينها:

• رئيس ديوان رئيس الوزراء تساحي برافرمان

• رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت

• وزيرة العدل السابقة أيليت شاكيد

تحقيقات مستمرة

من جهتها، أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في إسرائيل أنها تتابع هذه الرسائل، مؤكدة أنها صادرة من مصدر مجهول، واعتبرتها محاولة لـبث الخوف والذعر بين المواطنين، دون وجود مؤشرات على تهديد فعلي حتى الآن.