حضور رسمي وشخصيات عامة في عزاء هلي الرحباني.. وإيلي صعب ومادونا يقبلان يد فيروز

تستقبل السيدة فيروز اليوم (السبت) العزاء في نجلها الراحل هلي الرحباني، داخل كنيسة رقاد السيدة في منطقة المحيدثة بكفيا اللبنانية، وسط حضور عائلي وفني ورسمي واسع.

وكان في مقدمة الحضور كل من هدى حداد شقيقة السيدة فيروز، والملحن اللبناني أسامة الرحباني، والنجمة الليدي مادونا، ومصمم الأزياء العالمي إيلي صعب، وغيرهم من نجوم الفن.



شخصيات عامة ووزراء في عزاء هلي الرحباني

كما حضر من الشخصيات العامة كل من: السيدة سحر بعاصيري زوجة نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية، والسيدة الأولى نعمت عون زوجة رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون، ولورا لحود وزيرة السياحة اللبنانية.



مشاهد مؤثرة

وشهدت مراسم عزاء هلي الرحباني العديد من المواقف المؤثرة، منها انحناء الليدي مادونا ومصمم الأزياء إيلي صعب لتقبيل يد فيروز، لمواساتها في فقدان نجلها هلي.



بينما قبَّل أسامة الرحباني يد فيروز مواسياً لها، كما حرص على توجيه كلمات الدعم لريما الرحباني، وذلك على الرغم من الخلافات التي امتدت بين ورثة الرحبانية على الإرث الفني.

وفاة هلي الرحباني

يذكر أن هلي الرحباني، الابن الأصغر للفنانة اللبنانية فيروز، رحل الخميس الماضي، عن عمر 68 عاماً، بعد معاناة كبيرة مع إعاقة حركية وذهنية لازمته منذ ولادته عام 1958.

