خطف فريق مانشستر سيتي فوزاً صعباً من مضيفه ليدز يونايتد بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء أمس (السبت) على ملعب «إيلاند رود»، ضمن منافسات الجولة الـ28 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليغ».

جاء هدف السيتي الوحيد في الدقيقة 45+2، بعد تمريرة أرضية أرسلها الجزائري ريان آيت نوري من الجبهة اليسرى، قابلها الغاني أنطوان سيمينيو بتسديدة سهلة أمام خط المرمى لتسكن الكرة الشباك.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب البريميرليغ، مقلصاً الفارق مع أرسنال المتصدر إلى نقطتين فقط، قبل مواجهة «المدفعجية» الصعبة ضد تشيلسي اليوم (الأحد).

في المقابل، تجمد رصيد ليدز يونايتد عند 31 نقطة في المركز الخامس عشر، بعد تلقيه الهزيمة الحادية عشرة هذا الموسم.