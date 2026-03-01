أكد الفنان فارس البحري أن شخصية «رياض» الذي يقدمها في الموسم الثاني من مسلسل شارع الأعشى حظيت بتفاعل كبير، خصوصا بعد ظهوره بمشهد مليء بالتوتر والمشاعر المتناقضة بين المشاكل والحب، ما ترك صدى إيجابيًا لدى المشاهدين.

تعمق بالشخصيات

وقال البحري في تصريح خاص لـ«عكاظ» إن الموسم الثاني من مسلسل شارع الأعشى شهد تعمقًا أكبر في شخصية «رياض»، حيث أصبح الجمهور يرى تأثير العمل على حياته وكيف يوازن بين حبه لـ«مزنة» ومسؤولياته وسفره، مع الكشف عن جوانب جديدة لم تظهر في الموسم الأول.

تعديل بالسيناريو

وأوضح فارس البحيري أنه أجرى بعض التعديلات الطفيفة على السيناريو الموسم الثاني من مسلسل «شارع الأعشى» مع المخرج لتناسب الأداء والشخصية دون المساس بخط القصة.

أصعب المشاهد والكواليس

أما بالنسبة للهجة، فأكد فارس أن شخصية «رياض» حافظت على مزيج من لهجته الفلسطينية الأصلية مع لمسات من اللهجة السعودية، وهو التوازن الذي أثار جدلًا إيجابيًا في الموسم الأول واستمر في الموسم الثاني.

وأشاد بالكواليس، مؤكدًا أن أجواء التصوير كانت رائعة، وأن علاقاته بزملاء العمل تطورت إلى صداقات قوية، مشيرًا إلى أن أصعب المشاهد كانت في آخر عشر حلقات بسبب الحاجة للتحضير العميق للشخصية قبل 24 ساعة فقط من التصوير.

مصير الموسم الثالث

وعن إمكانية تقديم موسم ثالث، رد فارس إن هناك شائعات مستمرة، لكنه لم يحصل على أي تأكيد رسمي، مؤكدًا أن النص الجيد واتجاه الشخصية هما ما يحددان مشاركة الممثلين، لكن حتى الآن لا يوجد شيء مؤكد حول استكمال المسلسل.