أعلنت وسائل إعلام محلية، مقتل قائد استخبارات الشرطة الإيرانية في الهجمات الأمريكية الإسرائيلية. وأكدت وكالة أنباء «فارس» مقتل رئيس جهاز استخبارات الشرطة العميد غلام رضا رضائيان، في أعقاب هجمات أمس (السبت).



ونشرت إسرائيل مشاهد لغاراتها التي طالت أماكن عدة في إيران، منها مشاهد لتدمير مقر قيادة للنظام الإيراني في قلب طهران، وساحة الحرس الثوري.



وكان التلفزيون الإيراني قد أعلن اليوم (الأحد)، مقتل وزير الدفاع الإيراني عزيز ناصر زاده، ورئيس أركان القوات المسلحة عبدالرحيم موسوي، في ضربات جوية استهدفت البلاد. وأكد مقتل القياديين العسكريين في غارة جوية استهدفت اجتماع مجلس الدفاع.



وأكدت طهران مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في الهجوم غير المسبوق الذي بدأته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، التي ردت باستهداف إسرائيل والعديد من الدول العربية، كما أعلنت إيران مقتل قائد الحرس الثوري محمد باكبور ومستشار مرشد الجمهورية الإيرانية علي شمخاني.



وأُعلن الحداد في إيران 40 يوماً، بعد الإعلان الرسمي عن مقتل خامنئي. وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت في وقت سابق بمقتل أفراد من عائلة خامنئي كذلك.



وأعلنت إسرائيل صباح السبت بدء الهجوم على إيران الذي سمّته «زئير الأسد». ثم أعلنت واشنطن أنها عملية واسعة النطاق مشتركة مع إسرائيل سمّتها «الغضب العارم» وقالت إنها تهدف لإطاحة الحكم الإيراني. وردّت إيران بإطلاق دفعات من الصواريخ في اتجاه إسرائيل ودول الخليج والعراق والأردن.



وكان الرئيس الأمريكي أعلن أن هدف الهجوم تدمير قدرات إيران العسكرية وإطاحة نظام الحكم و«تهديداته الوشيكة» للولايات المتحدة وحلفائها.



وهذه العملية هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط منذ غزو العراق في 2003، وقد أعدّت لها واشنطن بحشد قوات بحرية وجوية ضخمة في المنطقة.