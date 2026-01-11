أكدت مؤسسة معنية بأبحاث الأسواق أن السعودية تدخل في عام 2026 بخطى واثقة، خصوصاً مع نضوج سوق العمل السعودية، التي حدد معالم تطورها ماتنعم به المملكة من استقرار اقتصادي، ومشاريع للتحول الوطني، فضلا عن التوافر المتزايد للمواهب التكنولوجية والمهنية.

ويشير تقرير «دليل كوبر فيتش للرواتب في المملكة العربية السعودية 2026» إلى أنه فيما تعرضت أسواق مجاورة لضغوط اقتصادية ومالية مكثفة، إلا أن الشركات والمؤسسات السعودية حافظت على تقدم مطَّرِد في التوظيف، وعرض رواتب أفضل من أي مكان آخر. وأضاف أن الوضع المتوقع خلال 2026 يذهب إلى أن التوسع سيستمر، وسيكون التوظيف مرتبطاً استراتيجياً بأولويات رؤية السعودية 2030، التي يراهن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على أن مشاريعها، ستحقق الهيكلة المطلوبة للاقتصاد السعودي.

وأوضح التقرير أن نصف عدد الشركات السعودية يعتزم زيادة التوظيف، بواقع 17%، خصوصاً في قطاعات الأهداف الوطنية للتنمية، والطيران، والسياحة، واللوجستيات، والخدمات الرقمية، وتنفيذ المشاريع، والعمليات الصناعية. وقال 66% من الشركات السعودية إن المملكة أضحت تملك عدداً كافياً من المهنيين المحترفين.

ويتوقع «دليل كوبر فيتش 2026» أن يصل راتب المدير الإداري في قطاع الصناعة الى ما يراوح بين 104 آلاف الى 142 ألف ريال؛ فيما سيراوح راتب مدير التشغيل الصناعي بين 75 ألفاً و122 ألف ريال.

ومع تزايد تطور أشغال المؤسسات والشركات، يتوقع الدليل أن تتزايد حاجتها الى مديرين مقتدرين لتسيير أقسام الموارد البشرية.

وسيراوح راتب نائب الرئيس لشؤون الموارد البشرية بين 80 و150 ألف ريال. أما مدير الموارد البشرية فسيراوح راتبه بين 60 ألفاً و100 ألف ريال. بعدما أضحت إدارة الموارد البشرية مهمة حيوية لتحقيق التحول، وتخطيط القوى العاملة.

وبالمثل فإن توظيف المواهب صار مساهمة عالية القيمة للشركة. ويحصل مدير توظيف الموهوبين على 50 ألفاً و80 ألف ريال. ويرتقب من شاغلي هذه الوظائف توفير كفاءات مقتدرة في التحولات الرقمية والهندسية، وبالمهارة في اصطياد تلك المواهب في سوق تتسم بالتنافسية العالية.