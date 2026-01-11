أثارت صور رسمية نشرها مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتظهر زوجته سارة نتنياهو (67 عاماً) خلال إضاءة شموع عيد الحانوكا عند حائط البراق، موجة من الجدل والانتقادات الحادة في إسرائيل، بعد اكتشاف أنها خضعت لتعديل رقمي مكثف (فوتوشوب) لتحسين مظهرها بشكل ملحوظ.

الصور، التي بدت وكأنها مرشحة للحفظ في الأرشيف الوطني الإسرائيلي، تظهر رئيس الوزراء برفقة زوجته، والسفير الأمريكي مايك هاكابي، ومجموعة من الجنود الإسرائيليين، وهم يضيئون الشموع في الموقع المقدس، لكن اللافت كان مظهر سارة نتنياهو التي ظهرت في بشرة خالية تماماً من المسام، وعيون محددة بشكل مبالغ فيه، وشعر مصفف بإتقان فائق، وهو ما اعترف مسؤولون حكوميون بأنه نتيجة تنقيح وتعديل رقمي كثيف.

وبحسب تقرير لوكالة أسوشييتد برس، فإن سارة نتنياهو اعتادت منذ فترة طويلة على استخدام برامج التعديل على صورها الشخصية في حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن دخول هذه الممارسة إلى الصور الرسمية التي تُوزع عبر مكتب رئيس الوزراء أثار مخاوف جدية بشأن مصداقية التوثيق التاريخي ونزاهة السجلات الرسمية للدولة.

سارة نتنياهو تدخل التاريخ بـ«الفوتوشوب».

ردود فعل وإجراءات حكومية

ورداً على هذا الجدل، أكد مدير مكتب الصحافة الحكومي نيتسان تشين أن صور رئيس الوزراء بنفسه لا تخضع لأي تعديل «لا فوتوشوب، لا تصحيحات، لا تغيير ألوان»، لكن الصور التي تظهر فيها سارة نتنياهو شهدت تعديلات.

ووفقاً لوسائل إعلام عربية فإن المكتب قرر إضافة اسم سارة نتنياهو كمصدر أو معدِّل للصور في البيانات الصحفية التي تحتوي على صور معدلة لها، وذلك منذ نوفمبر الماضي، وذلك كإجراء استثنائي ومسبوق، من جانبها، أعلنت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، مثل تايمز أوف إسرائيل، أنها لن تنشر بعد الآن صوراً رسمية تبدو معدلة.

وتعتبر سارة نتنياهو شخصية مثيرة للجدل في إسرائيل منذ سنوات طويلة، حيث واجهت انتقادات متكررة بسبب تدخلاتها المزعومة في الشؤون الحكومية، وأسلوب حياتها الفاخر، وعلاقتها بالإعلام.

وبدأت التعديلات الرقمية على صورتها تظهر بشكل ملحوظ منذ منتصف عام 2025، في مناسبات مثل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ولقاءات في واشنطن ونيويورك، وأحداث أخرى.

ويرى خبراء مثل تهيلا شوارتز ألتشولر من معهد الديموقراطية الإسرائيلي أن هذه الممارسة جزء من «كتيب اللعب الشعبوي»، وتشبه أساليب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في استخدام التكنولوجيا لصناعة صورة مثالية.

في المقابل، حذر آخرون من أن التلاعب بالصور الرسمية قد يشكل تزويراً للتاريخ، ويعزز ثقافة «عبادة الشخصية» في التوثيق الرسمي.