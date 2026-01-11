طمأن الفنان المصري هاني شاكر جمهوره على حالته الصحية، بعد الوعكة المفاجئة التي تعرض لها أخيراً، وأدت إلى تأجيل حفله الغنائي الذي كان مقرراً يوم 23 يناير على مسرح «تياترو أركان».

تعافٍ تدريجي

وأكد هاني شاكر في تصريح خاص لـ«عكاظ» أنه يتماثل للشفاء حالياً، عقب خضوعه لعملية جراحية دقيقة، موضحاً أنه يقضي فترة النقاهة في منزله تحت إشراف طبي مستمر، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول طبيعة العملية.

دعم الجمهور

وأعرب شاكر عن امتنانه الكبير لجمهوره ومحبيه وزملائه في الوسط الفني، مشيراً إلى أن رسائل الاطمئنان والدعم التي تلقاها كان لها أثر بالغ في تحسين حالته النفسية ومساعدته على تجاوز آثار الأزمة الصحية.

موعد جديد للحفل

من جهتها، أعلنت الشركة المنظمة عن تحديد موعد جديد للحفل يوم الخميس 2 أبريل القادم على مسرح «تياترو أركان» نفسه، مؤكدة أن جميع التذاكر المباعة ستظل سارية وصالحة في الموعد الجديد.