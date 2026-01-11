في لحظات حبست الأنفاس، نجت طائرة ركاب صغيرة من كارثة جوية محققة شرق الهند، بعد هبوط اضطراري جريء في منطقة مفتوحة قرب مدينة روركيلا بولاية أوديشا، أمس (السبت).

عطل مفاجئ

الطائرة التابعة لشركة IndiaOne Air، من طراز Cessna Grand Caravan ذات التسعة مقاعد، كانت في رحلة داخلية بين بوبانيسوار وروركيلا (وسط تضارب أولي حول مسار الرحلة)، حين واجهت عطلاً فنياً خطيراً أجبر الطيار على إعلان حالة طوارئ على الفور.

وببراعة عالية، نفّذ الطيار هبوطاً اضطرارياً على بطن الطائرة في أرض مفتوحة، تبعد نحو 10 إلى 15 كيلومتراً عن مدرج المطار، في مناورة أنقذت أرواح جميع من كانوا على متنها.