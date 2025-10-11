حذّرت دراسة كورية حديثة من أن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة تململ الساقين (RLS)، وهي حالة تتسبب في رغبة قوية ولا تُقاوم في تحريك الساقين أثناء الراحة، قد يكونون أكثر عرضة بنسبة تصل إلى 60% للإصابة بمرض باركنسون، وهو اضطراب عصبي تقدمي يؤثر على الحركة والوظائف العقلية.

نُشرت النتائج في مجلة «JAMA Network Open»، وتتبعت الدراسة التي أُجريت في جامعة سيول الوطنية نحو 20 ألف بالغ على مدى سنوات.

الدوبامين مفتاح الحل

ووجد الباحثون أن المصابين بمتلازمة تململ الساقين الذين يتناولون أدوية محاكية للدوبامين، مثل براميبيكسول أو روبينيرول، كانوا أقل عرضة لتطوير باركنسون مقارنة بمن لم يتناولوا هذه الأدوية.

ويشير هذا إلى أن الدوبامين، وهو ناقل عصبي ينظم الحركة، قد يلعب دورًا في تقليل المخاطر، لكن الدراسة لم تثبت أن هذه الأدوية تمنع المرض أو تؤخره بشكل قاطع.

تأثير تململ الساقين على النساء والرجال

وتؤثر متلازمة تململ الساقين على نحو 10% من سكان المملكة المتحدة، وتصيب النساء أكثر من الرجال بسبب التغيرات الهرمونية، مثل تلك أثناء الحمل، ونقص الحديد الشائع بينهن.

وتتسبب الحالة في إحساس غير مريح في الساقين، مثل الوخز، الحرقة، أو شعور بالزحف، وتزداد الأعراض سوءًا أثناء الراحة، خصوصاً ليلاً، مما يؤثر على النوم. تتحسن الأعراض مؤقتًا بالحركة، مثل المشي أو الإطالة.

ويُعتقد أن نقص الحديد، خلل الدوبامين، العوامل الوراثية، أو أمراض مثل الفشل الكلوي هي من الأسباب الرئيسية.

علاج متلازمة تململ الساقين

ووفقًا لخدمة الصحة الوطنية البريطانية (NHS)، يعتمد علاج متلازمة تململ الساقين على معالجة السبب الأساسي، على سبيل المثال، قد تُوصف مكملات الحديد لنقص الحديد، أو أدوية مثل بريجابالين، جابابنتين، أو محاكيات الدوبامين لتخفيف الأعراض، ويُنصح أيضًا بتحسين عادات النوم، تجنب الكافيين والكحول، وممارسة تمارين الإطالة.

وفاة جون ستابلتون بسبب باركنسون

وتتزامن الدراسة مع وفاة المذيع البريطاني جون ستابلتون (79 عامًا) بسبب باركنسون، مما أثار تعاطفًا واسعًا على منصة «X»، إذ دعا مستخدمون إلى زيادة الوعي.

60 ألف حالة سنويًّا في أمريكا

ويُشخص نحو 60 ألف حالة باركنسون سنويًا في الولايات المتحدة، مما يجعل هذه النتائج حاسمة لتحسين استراتيجيات الوقاية والعلاج لملايين الأشخاص عالميًا.