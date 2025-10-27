هدف قاتل يمنح الخلود بطاقة التأهل التاريخي لربع نهائي كأس الملك
تأهل الخلود إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2025-2026، بعد تجاوزه النجمة في مباريات دور الـ16 التي أقيمت مساء اليوم (الإثنين).


في عنيزة، خطف الخلود بطاقة العبور بعد فوزه على النجمة بهدف دون رد، جاء بتوقيع راميو إنريكي في الدقيقة العاشرة من الشوط الإضافي الأول، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.


وبهذا الانتصار واصل الخلود مفاجآته في البطولة، ليحجز مكانه في الدور القادم للمرة الأولى في تاريخه.


يُذكر أن قرعة دور ربع النهائي ستقام الأربعاء القادم عند الثالثة عصراً لتحديد مواجهات المرحلة القادمة من البطولة الأغلى.

