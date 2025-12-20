اختتم الاتحاد السعودي للريشة الطائرة منافسات بطولة المملكة للناشئين لعام 2025، التي شهدت مستويات فنية متقدمة ومنافسات قوية بين لاعبي ولاعبات الأندية من مختلف مناطق المملكة، إذ تصدر فريق النصر الترتيب العام بعد حصده النصيب الأكبر من الميداليات.



ففي منافسات زوجي الناشئات حققت لاعبتا النصر البتول المطيري وياسمين عبدالجواد المركز الأول ونالتا الميدالية الذهبية، فيما حلّت ثنائية الهلال أريكاجي ريكو ولانا عادل في المركز الثاني ونالتا الميدالية الفضية، بينما جاءت ثنائية الصواري ألما فارس وجنى فلمبان في المركز الثالث ونالتا الميدالية البرونزية.



وفي منافسات فردي الناشئات، تُوجت لاعبة النصر رائدة محمد بالميدالية الذهبية، تلتها لاعبة الصواري جايسي فراغاتا بالميدالية الفضية، فيما حصلت لاعبة النصر البتول المطيري على الميدالية البرونزية.



وعلى صعيد منافسات زوجي الناشئين، ظفر ثنائي الاتفاق عبدالعزيز المقهوي وريان المخيمر بالميدالية الذهبية، بينما حل ثنائي النصر يامن باشهاب وسعيد المطيري في المركز الثاني ونالا الميدالية الفضية، وجاء ثنائي القارة محمد العلي ومحمد المعيبد ثالثاً ونالا الميدالية البرونزية. واختُتمت منافسات البطولة بمسابقة فردي الناشئين، إذ تُوج لاعب النصر عامر محمد بالميدالية الذهبية، فيما حصل لاعب الهلال أنوجا دميتا على الميدالية الفضية، ونال لاعب الاتفاق هميل فينو الميدالية البرونزية.



وعقب ذلك، تُوِّج الفائزون والفائزات في مختلف منافسات البطولة.