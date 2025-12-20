أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم (السبت)، جاهزية الدولة للانتقال إلى المرحلة الثانية، مؤكداً أن خطة حصر السلاح في جنوب الليطاني باتت على بُعد أيام من الانتهاء، وذلك بموجب اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع إسرائيل.



وقال سلام، خلال لقائه رئيس الوفد المفاوض في لجنة الميكانيزم السفير سيمون كرم، إن المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح المتعلقة بجنوب نهر الليطاني باتت على بُعد أيام من الانتهاء، وإن الدولة جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية، أي إلى شمال نهر الليطاني، استناداً إلى الخطة التي أعدّها الجيش اللبناني بناءً على تكليف من الحكومة، مؤكداً ضرورة توفير كل الدعم اللازم للجيش اللبناني لتمكينه من الاضطلاع الكامل بمسؤولياته الوطنية.



وعقد أعضاء اللجنة التقنية العسكرية للبنان (الميكانيزم) اجتماعهم الـ15 في الناقورة، أمس، ووفقاً للسفارة الأمريكية في لبنان، فإن المشاركين العسكريين أجمعوا على أن تعزيز قدرات الجيش اللبناني، الضامن للأمن في قطاع جنوب الليطاني، أمر أساسي للنجاح.



من جهة أخرى، ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن اجتماع اللجنة يعد استمراراً للحوار الأمني الهادف إلى ضمان نزع سلاح حزب الله على يد الجيش اللبناني.