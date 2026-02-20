يشهد سوق التوظيف العالمي تحولاً متسارعاً مع توسع اعتماد الباحثين عن عمل على أدوات الذكاء الاصطناعي خلال مراحل التقديم المختلفة، إذ أظهر استطلاع أجرته منصة «Statista» في يناير 2026، أن 70% من المهنيين في الولايات المتحدة استخدموا تقنيات الذكاء الاصطناعي مرة واحدة على الأقل عند التقدّم لوظيفة خلال العامين الماضيين، مقابل 64% في المملكة المتحدة.

وبيّنت النتائج أن دوافع الاستخدام تركّزت على تحسين فرص القبول وتعويض نقاط الضعف المهنية، حيث لجأ 49% إلى الأدوات الذكية لتصحيح الأخطاء أو تحسين التصميم، ورأى 48% أنها تعزز فرص التوظيف، فيما استخدمها 46% لتوفير الوقت وتسريع عملية التقديم، ما يعكس تحولاً عملياً في سلوك المتقدمين للوظائف.

وتصدّرت النماذج اللغوية الكبيرة مثل «ChatGPT» قائمة الأدوات الأكثر استخداماً، إلى جانب مولدات السيرة الذاتية وأدوات تحسين النصوص والترجمة وإنشاء الصور والفيديو، مع نسب انتشار متفاوتة بين الولايات المتحدة وبريطانيا، الأمر الذي يشير إلى اندماج متزايد للتقنيات الذكية في مراحل البحث عن العمل.