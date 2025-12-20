فيما أرجع مطار الملك خالد الدولي في الرياض سبب إلغاء وتأخر بعض رحلاته منذ ظهر أمس الجمعة وحتى الآن إلى أسباب تشغيلية، تتعلق بتحويل رحلات من مطارات متعددة إلى مطار الرياض، إلى جانب أعمال صيانة ضمن منظومة التزود بالوقود، شهدت مطارات عالمية خلال الساعات القليلة الماضية حالة من الإرباك في الحركة الجوية، تمثلت في تأخيرات واسعة وتحويل عدد من الرحلات، وسط تداخل عوامل جوية وتشغيلية تزامنت مع ذروة حركة السفر في عدد من القارات.

وبحسب تقارير صحفية عالمية ومؤشرات تتبع الحركة الجوية، تسببت الظروف الجوية القاسية، من ضباب كثيف وأمطار غزيرة وعواصف ثلجية في بعض المناطق، في تعطّل جداول الرحلات بمطارات رئيسة في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، ما انعكس على مواعيد الإقلاع والهبوط، ورفع معدلات التأخير لساعات في بعض الوجهات.

وفي الولايات المتحدة، واجهت مطارات كبرى ضغوطًا تشغيلية متصاعدة نتيجة العواصف الشتوية وتراكم الرحلات المؤجلة، فيما حذّرت شركات طيران مسافريها من احتمالات الإلغاء أو إعادة الجدولة، مع تسجيل ازدحام ملحوظ في صالات السفر وخدمات المناولة الأرضية.

أما في أوروبا، فقد ساهم الطقس الشتوي، إلى جانب إجراءات تنظيمية جديدة في بعض المطارات، في إطالة فترات الانتظار عند نقاط التفتيش والجوازات، وخلق طوابير امتدت لساعات، خصوصًا في المطارات التي تشهد كثافة عالية للرحلات الدولية.

وفي آسيا، تسببت موجات الضباب الكثيف في تعطيل الحركة الجوية بعدد من المطارات، حيث ألغيت رحلات، وتأخرت أخرى، مع تفعيل خطط الطوارئ التشغيلية وإعادة جدولة واسعة لتقليل التأثير على المسافرين.

كما رصدت التقارير حوادث تشغيلية متفرقة، شملت أعطالًا فنية محدودة وهبوطات احترازية، جرى التعامل معها وفق بروتوكولات السلامة المعتمدة، دون تسجيل إصابات، إلا أنها أسهمت في زيادة الضغط على الجداول الزمنية للرحلات.

وتُظهر خرائط الملاحة الجوية العالمية تركز بؤر التأخير في عدة مطارات خلال فترات متقاربة، ما يعكس طبيعة الترابط في قطاع الطيران العالمي، حيث يؤدي أي خلل جوي أو تشغيلي في مطار محوري إلى تأثير متسلسل يمتد إلى مطارات أخرى.

وفي الإطار ذاته، أصدر مطار الملك خالد الدولي بيانًا للمسافرين عن إلغاء وتأخر بعض الرحلات، مبينًا أن هذه الحالة حدثت نتيجة تزامن عدد من العوامل التشغيلية خلال اليومين الماضيين، شملت تحويل عدد من الرحلات من مطارات أخرى إلى مطار الملك خالد الدولي، إلى جانب أعمال صيانة مجدولة ضمن منظومة التزود بالوقود.

وقال البيان: ترتب على ذلك تأثر جداول بعض الرحلات، بما في ذلك تأجيل أو إلغاء عدد من رحلات الناقلين الجويين، ونظرًا للطبيعة التشغيلية للوضع، فإننا نهيب بجميع مسافرينا الكرام التواصل المباشر مع الناقل الجوي المعني قبل التوجه للمطار، للتحقق من حالة الرحلة وتوقيتها المحدّث، وذلك حرصًا على راحتهم وتفادي أي ازدحام في مباني المطار.

وأضاف البيان: يؤكد مطار الملك خالد الدولي أن سلامة العمليات التشغيلية تبقى على رأس أولوياته، وأن الفرق التشغيلية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق الوثيق مع شركائنا من الناقلين الجويين والجهات ذات العلاقة لمعالجة المستجدات واستعادة الانتظام التشغيلي في أقرب وقت ممكن، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من أي أثر على تجربة المسافرين.