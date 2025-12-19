سجلت منطقة الشرقية أعلى معدل لكميات الأمطار بـ31.0 ملم في محطة رصد الخفجي، ضمن رصد 4 مناطق شهدت هطول أمطارٍ متباينة، فيما سجّلت جزيرة جنة بالجبيل 25.4 ملم، والسعيرة بحفر الباطن 18.3 ملم، وطريق عمر بن الخطاب بحفر الباطن 17.7 ملم، والجبيل 15.8 ملم، وحي الفيصلية بالنعيرية 16.0 ملم، والرفيعة بقرية العليا 14.4 ملم، ومطار الملك فهد الدولي 10.0 ملم.

ووفقاً للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة لكميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، فقد سجّلت 65 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الـ24 ساعة الماضية، هطول أمطارٍ في مناطق الرياض، القصيم، الشرقية، وعسير.

وأوضح التقرير أن منطقة الرياض سجّلت 17.0 ملم في محمية الأمام عبدالعزيز، و13.2 ملم في الجبيلة بالدرعية، و10.2 ملم في مطار الثمامة، و10.0 ملم في حوطة بني تميم، و9.2 ملم في حي النظيم بالرياض، و7.6 ملم في كل من السهباء بالخرج، ومحطة رصد الخرج، و7.3 ملم في الطوقي برماح، و5.6 ملم في محمية الملك خالد بالرياض، و5.4 ملم في الدرعية، و5.1 ملم في كل من حي الملك عبدالله بالرياض وحفر العتش برماح، و4.5 ملم في الزلفي، و4.0 ملم في الدلم.

وأشار التقرير إلى تسجيل منطقة القصيم 3.8 ملم في حي العليا بالأسياح، و2.6 ملم في قبة الأسياح، و1.4 ملم في الفويلق بالبكيرية، و1.3 ملم في كل من عيون الجواء، ومحطة العمار بالمذنب، و1.0 ملم في أم حزم بالشماسية، و0.7 ملم في طريق علي بن أبي طالب ببريدة، و0.5 ملم في الشماسية، وسجلت منطقة عسير 1.0 ملم في وادي زيد بالنماص.