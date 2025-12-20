أكد مدرب منتخب مصر الثاني حلمي طولان أنه سيواصل مشواره التدريبي بعد انتهاء بطولة كأس العرب 2025 التي أقيمت في قطر وتُوج بها المنتخب المغربي، نافياً شائعة الاعتزال.

وجاءت مشاركة حلمي طولان بعد اعتذار مدرب منتخب مصر الأول حسام حسن عن خوض البطولة لانشغاله بالتحضير لكأس الأمم الأفريقية، ليُسند الاتحاد المصري مهمة القيادة الفنية إلى طولان مع الاعتماد على لاعبي الصف الثاني.

وداع مبكر

وودّع المنتخب المصري البطولة مبكراً بعد أداء باهت، إذ تعادل بصعوبة مع منتخبي الكويت والإمارات بنتيجة (1-1)، قبل أن يتلقى خسارة ثقيلة أمام الأردن بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الثالثة، ما فتح الباب أمام شائعات اعتزال طولان التدريب نهائياً.

طولان ينفي شائعة الاعتزال

وقال طولان في تصريحات خاصة إلى «عكاظ»: «اعتزالي التدريب شائعة لا أساس لها من الصحة، سأستمر في العمل التدريبي إذا تلقيت عروضاً مناسبة، ولا توجد أي مشكلة، لكن في الوقت الحالي لا توجد عروض».

وأضاف: «أنا مستمر في عملي باللجنة الفنية باتحاد الكرة، توليت تدريب منتخب مصر في كأس العرب كمهمة مؤقتة وانتهت، وعدت بعدها مباشرة إلى عملي داخل الاتحاد المصري لكرة القدم».

ملف المدير الفني الجديد لم يُفتح

وعن عدم تجديد عقد علاء نبيل، المدير الفني للاتحاد المصري، المرشح الأقرب لخلافته، أوضح طولان: «لم نعقد أي اجتماعات حتى الآن لمناقشة ملف المدير الفني الجديد للاتحاد، ولم يتم التطرق لمسألة جنسيته، سواء كان مصرياً أو أجنبياً».

دعم كامل للمنتخب الأول

وفي ختام تصريحاته، أكد طولان دعمه الكامل للمنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، قائلاً: «إن منتخب مصر يظل مرشحاً قوياً للتتويج باللقب، بغض النظر عن أزمته الشخصية مع المدرب حسام حسن».