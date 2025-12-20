كشف لاعب نادي ليفربول الإنجليزي كورتيس جونز كواليس اعتذار زميله المصري محمد صلاح، عقب الجدل الذي أُثير بسبب تصريحاته الأخيرة.

وكان النجم المصري قد أشعل جدلاً واسعاً بتصريحات مثيرة، بعد جلوسه على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة توالياً أمام ليدز يونايتد في «بريميرليغ»، مؤكداً أن هناك من لا يرغب في استمراره داخل النادي، ومشيراً إلى انقطاع علاقته بالمدرب آرني سلوت.

عقوبة أوروبية

وعاقب ليفربول لاعبه بالاستبعاد من لقاء الفريق ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يعود ويشارك بديلاً في الفوز على برايتون بهدفين دون رد، السبت الماضي، في مباراته الأخيرة قبل الانضمام إلى منتخب مصر لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

صلاح يعتذر

وقال جونز في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»: «صلاح رجل مستقل، وله الحق في قول ما يشاء، لكنه اعتذر لنا، وقال: «إذا كنت قد أثرت على أي شخص أو جعلتكم تشعرون بشعور سلبي، فأنا أعتذر». هذه هي شخصيته».

وأضاف: «أتفهم أن هناك طرقاً مختلفة للتعبير عما يريده، لكن إذا كان اللاعب مرتاحاً للجلوس على مقاعد البدلاء ولا يرغب في اللعب ومساعدة الفريق، فهذه ستكون مشكلة أكبر».

انسجام داخل الفريق

وختم جونز حديثه قائلاً: «عندما شعرنا بأي غضب، بما في ذلك أنا، كان ذلك نابعاً من نيات حسنة، ربما لم يُعبّر صلاح عن مشاعره بالشكل الأمثل في ذلك التوقيت، لكنه لم يكن يقصد أبداً التأثير على الفريق أو الجهاز الفني أو أي شخص آخر، لقد تجاوزنا الأمر الآن، ونحن منسجمون كفريق، ونلعب بشكل جيد، وبدأنا في تحقيق الانتصارات».