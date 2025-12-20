منع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) نادي النصر من التسجيل في الميركاتو الشتوي القادم بسبب قضية مالية كشفت مصادر «عكاظ» أنها تختص بدفعة متأخرة لأحد الأندية الأجنبية التي انتقل منها أحد اللاعبين الأجانب إلى فريق النصر قبل موسمين في عهد الإدارة التنفيذية السابقة التي كان يرأسها الإيطالي غويدو. وأوضح المصدر أن القضية لا تزال معلقة وسيتم إنهاؤها بمجرد سداد المبلغ المستحق ورفع قرار منع التسجيل بعد وصول المبلغ للنادي الأجنبي.



وتشير مصادر «عكاظ» إلى أن الإدارة التنفيذية الحالية، التي يرأسها البرتغالي سيميدو، تعمل بشكل عاجل على إنهائها في أسرع وقت وقبل انطلاق الميركاتو الشتوي.