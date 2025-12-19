أعلن مدرب منتخب الأردن، المغربي جمال سلامي، أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين قرر منحه الجنسية الأردنية، تقديراً لما قدمه مع «النشامى».

وجاء ذلك عقب خسارة منتخب الأردن نهائي بطولة كأس العرب 2025 أمام نظيره المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة المثيرة التي جمعتهما أمس (الخميس) على ملعب «لوسيل» في قطر.

وقال سلامي، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة النهائية: «ولي العهد أخبرني أن الملك قرر منحي الجنسية الأردنية، وهذا شرف كبير لي».

سلامي عاش ليلة صعبة في نهائي كأس العرب

المستقبل مع النشامى

وعن مستقبله مع المنتخب الأردني، أوضح سلامي: «بعد التأهل إلى كأس العالم 2026، تحدث معي رئيس الاتحاد الأمير علي، وطلب مني الاستمرار في قيادة المنتخب، وكان ردي أنني لم آتِ إلى الأردن من أجل إنجاز واحد فقط، بل جئت بمشروع متكامل، وعندما يتحقق سأطلب المغادرة».

مشاعر متضاربة

وعاش جمال سلامي ليلة صعبة في نهائي كأس العرب، إذ وجد نفسه بين واجبه المهني وعاطفته الوطنية، لكن نال احترام الجميع في النهاية بعدما قدّم مثالاً عالياً في الاحترافية.