أعلن قائد المنتخب المغربي نجم نادي الشباب عبد الرزاق حمد الله اعتزاله اللعب دولياً، عقب قيادته منتخب المغرب للتتويج بلقب بطولة كأس العرب 2025، التي أُقيمت في قطر.

وسجل حمد الله هدفين في فوز المنتخب المغربي على نظيره الأردني بنتيجة 3-2، في المباراة النهائية التي أُقيمت مساء الخميس على ملعب «لوسيل».

فرحة اللقب تختلط بقرار الاعتزال

وقال حمد الله عقب التتويج باللقب العربي: «مباراة الأردن كانت الأخيرة لي مع المنتخب المغربي، وأنا سعيد جداً بهذا اللقب الذي جاء بعد سنوات عجاف كنت أتمنى خلالها تمثيل المنتخب وتقديم الإضافة».

وأضاف مهاجم أسود الأطلس: «للأسف، عودتي إلى المنتخب المغربي جاءت متأخرة، لكن الأهم أنها تحققت في النهاية».

وبحسب موقع «ماركت»، خاض عبد الرزاق حمد الله 28 مباراة دولية بقميص المنتخب المغربي الأول، سجل خلالها 8 أهداف، وكانت مشاركته الدولية الأولى في 29 فبراير 2012.