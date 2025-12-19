بعد 48 ساعة من انتقاد حارس مرمى منتخب الأردن يزيد أبو ليلى، لقائد المنتخب السعودي سالم الدوسري، عقب اللقاء الذي خسره «الأخضر» من نظيرة الأردني بهدف دون رد في نصف نهائي كأس العرب، معتبراً أنه لم يبدِ التواضع الكافي خلال مراسم السلام قبل المباراة، قال أبو ليلى حينها في المؤتمر الصحفي: «أوجه رسالة لسالم الدوسري وأتمنى منه التواضع، فهو لاعب كبير، لكن طريقة السلام قبل المباراة لم تكن بالشكل المطلوب»، غير أن هذه التصريحات قوبلت بتفاعل واسع، بعدما انتشر مقطع فيديو يظهر مصافحة طبيعية بين لاعبي المنتخبين قبل اللقاء، بما فيهم سالم الدوسري، وهو ما اعتبره كثيرون نفياً لرواية التجاهل المتعمد.



ورغم تسبب أبو ليلى، في خسارة منتخب بلاده بعد هدف المغرب الأول في مرماه والذي جاء عن طريق «أسامة طنان»، بعد مرور (3:35 د.) فقط من البداية من تسديدة رائعة من مسافة 59 متراً، رفض الحديث للإعلام وخرج من أماهم دون أن يبرر موقفه من الهدف أو حتى ما بدر من زميليه اللاعبيْن حسام أبو الدهب وسالم عبيد، حيث أظهرت اللقطات محاولة مدرب المنتخب المغربي«السكتيوي» مصافحتهم، قبل أن يواصل الأخير طريقه نحو منصة التتويج دون تفاعل، مما أثارت هذه اللقطة جدلاً واسعاً بعد نهائي كأس العرب بين منتخبي المغرب والأردن التي انتهت بفوز «أسود الأطلس» بنتيجة 3-2 عقب اللجوء إلى الأشواط الإضافية، إذ حرص لاعبو المنتخب المغربي على الوقوف في ممر شرفي لمواساة لاعبي المنتخب الأردني، يتقدمهم «السكتيوي»، الذي قاد بنفسه هذه المبادرة تقديراً لمشوار «النشامى» في البطولة، وفق التقرير الذي بثه موقع الـ«RT»، إلا أن الكاميرات رصدت موقفاً لافتاً، تمثل في «رفض لاعبين من المنتخب الأردني مصافحة السكتيوي» أثناء مرورهم، وتحديداً الثنائي حسام أبو الدهب وسالم عبيد، حيث أظهرت اللقطات محاولة «السكتيوي» مصافحة أبو الدهب، قبل أن يواصل الأخير طريقه نحو منصة التتويج دون تفاعل.