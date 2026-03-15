تفاعل نادي الفتح مع البيان الإعلامي الذي أصدره نادي الهلال عقب المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك من خلال منشور ساخر عبر حسابه الرسمي في منصة «X».



ونشر الحساب الرسمي لنادي الفتح صورة لمدرب الفريق وهو يرفع إشارة الإعجاب، مرفقة بعبارة قصيرة جاء فيها: «أحسنتم»، رداً على تغريدة الحساب الرسمي لنادي الهلال التي تضمنت البيان الذي أصدره الفريق العاصمي بعد المباراة. وكان الهلال قد نشر بيانًا إعلاميًا تحدث فيه عن عدد من الحالات التحكيمية التي شهدتها المواجهة، مطالبًا بمراجعتها، وذلك عقب اللقاء الذي انتهى بفوزه على الفتح بنتيجة (1-0).



وأثار رد الفتح تفاعلًا واسعًا بين الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول المتابعون المنشور بشكل كبير، واعتبره البعض ردًا ساخرًا على بيان الهلال وما صاحبه من جدل حول القرارات التحكيمية في المباراة.