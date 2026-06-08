أكد وكيل وزارة الرياضة للإعلام والتسويق الدكتور عادل الزهراني أن الوزارة تمضي قدماً في تنفيذ مشروع تخصيص الأندية الرياضية، معلناً طرح خمسة أندية جديدة ضمن المرحلة القادمة، هي: الرياض، الفتح، أبها، الطائي، والشعلة، ليرتفع بذلك عدد الأندية التي دخلت مسار التخصيص أو يجري استكمال إجراءاتها إلى 18 نادياً.



وأوضح الزهراني في تصريحات إلى «عكاظ» أن مشروع تخصيص الأندية يُعد إحدى أبرز قصص النجاح في القطاع الرياضي السعودي، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف من خلاله تسريع وتيرة التطوير ورفع الكفاءة الإدارية والمالية والرياضية للأندية، بما يعزز استدامتها ويضمن تحقيق مستهدفاتها المستقبلية.



وشدد على أن جميع الأندية متاحة أمام المستثمرين الراغبين في الدخول إلى القطاع الرياضي، مبيناً أن المستثمرين يمكنهم التقدم وإبداء رغبتهم في الاستثمار والحصول على المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالأندية عبر القنوات الرسمية المعتمدة.



وحول آلية اختيار الأندية المطروحة للتخصيص، أوضح أن الوزارة تبدأ باستقبال رغبات الشركات المهتمة بالاستثمار، ثم تقييم جاهزية النادي المستهدف، إلى جانب دراسة قدرات المستثمرين الإدارية والاستثمارية والمالية، مؤكداً أن قرار الطرح يستند إلى جاهزية الطرفين معاً.



وأكد الزهراني أن الوزارة لن تطرح أي نادٍ للتخصيص ما لم تتأكد من وجود مستثمر مؤهل يمتلك الكفاءة والملاءة المالية والخبرة اللازمة لتطوير النادي واستثماره بالشكل الأمثل، مشدداً على أن الحفاظ على مستقبل الأندية واستدامتها يمثل أولوية رئيسية في جميع مراحل المشروع.



وخلال المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي، الذي عُقد في الرياض، كشفت وزارة الرياضة تلقيها 80 رغبة استثمارية للاستحواذ أو الاستثمار في 22 نادياً، فيما أشارت إلى قرب طرح ناديي النجمة والأخدود ضمن المراحل القادمة من المشروع.



كما أعلنت الوزارة إعادة طرح نادي الشباب أمام شريحة أوسع من المستثمرين بعد عدم توافر الجدية المطلوبة في العروض السابقة، مؤكدة أنها لن تخاطر بمستقبل الأندية من خلال قبول عروض لا تستوفي المعايير المعتمدة.



وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة وجود اهتمام محلي ودولي بالاستثمار في نادي الاتفاق، في وقت يواصل فيه القطاع الرياضي السعودي جذب المزيد من الاستثمارات، مدعوماً بالإصلاحات التنظيمية والتشريعية التي يشهدها القطاع.



وأشارت الوزارة إلى قرب دخول نظام الرياضة الجديد حيز التنفيذ، مؤكدة أن مؤشرات النمو تعكس نجاح مسار التحول الرياضي، إذ ارتفعت القيمة السوقية للأندية بأكثر من 200%، فيما تجاوز نمو إيرادات رابطة الدوري السعودي للمحترفين نسبة 100% خلال الفترة الماضية.



واختتم الزهراني حديثه بدعوة المستثمرين المحليين والدوليين إلى الاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفرها القطاع الرياضي السعودي، والمشاركة في مسيرة النمو والتطور التي تشهدها المملكة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.