أعلن النادي الأهلي برنامجه الإعدادي الخارجي استعدادًا للموسم الرياضي 2026-2027، والذي يتضمن إقامة معسكرين خارجيين في النمسا والبرتغال، ضمن خطة الإعداد للمنافسات المحلية والقارية في الموسم القادم.



وكانت «عكاظ» أشارت في 26 مايو 2026 إلى توجه الأهلي لإقامة معسكره الإعدادي الخارجي بين النمسا والبرتغال، قبل أن يعلن النادي رسميًا تفاصيل البرنامج التحضيري للموسم الجديد.



ويبدأ الفريق مرحلته الأولى من المعسكر الخارجي في النمسا خلال الفترة من 3 إلى 16 يوليو، قبل الانتقال إلى البرتغال لاستكمال المرحلة الثانية من الإعداد خلال الفترة من 16 إلى 28 يوليو، على أن تختتم التحضيرات الخارجية في 28 يوليو.



ويأتي البرنامج الإعدادي وفق الخطة الفنية التي وضعها الجهاز الفني للفريق، بهدف رفع المعدلات البدنية والفنية للاعبين، وتعزيز الانسجام بين عناصر الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، الذي يشهد مشاركة الأهلي في عدة استحقاقات تشمل دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي، ودوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب كأس القارات للأندية.



ومن المنتظر أن يتخلل المعسكر الخارجي خوض عدد من المباريات الودية أمام فرق أوروبية، بهدف الوقوف على جاهزية اللاعبين، ومنح الجهاز الفني فرصة أكبر لتجربة العناصر الجديدة وتطبيق الجوانب التكتيكية المختلفة قبل انطلاق الموسم.



ويواصل الأهلي اعتماده على المعسكرات الأوروبية ضمن برامجه التحضيرية للمواسم الأخيرة، سعيًا لتوفير بيئة إعداد متكاملة تسهم في رفع جاهزية الفريق للمنافسات القادمة.