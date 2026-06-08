باشرت أمانة محافظة جدة أمس (الأحد) أعمال إشعارات الإخلاء لـ 129 مبنى آيلًا للسقوط في نطاق حي غليل، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز مستوى السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات من المخاطر المرتبطة بالمباني المتهالكة.



وأوضحت أن الفرق المختصة في الإدارة العامة للطوارئ والأزمات بدأت تنفيذ الإشعارات الميدانية للمباني المشمولة بالإجراء، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية المعتمدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.



ويأتي ذلك ضمن برنامج الأمانة لمعالجة المباني الآيلة للسقوط بالمحافظة، بعد تنفيذ مراحل سابقة شملت عددًا من الأحياء، بينها الفيصلية، الربوة، الفاروق، والرويس، من خلال الرصد الميداني واستكمال الإجراءات النظامية للحالات التي تستوجب المعالجة.



وأكدت الأمانة استمرار الإجراءات النظامية المعتمدة، بدءًا من رصد وتوثيق حالة المباني، مرورًا بإشعار الملاك ومنحهم المهلة النظامية، وصولًا إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة أوضاعها وفق الأنظمة المعمول بها.