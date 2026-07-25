صوّت أعضاء المحكمة الجنائية الدولية على إعفاء المدعي العام كريم خان من منصبه، خلال اقتراع سري أُجري بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك.

وبحسب مصادر دبلوماسية، أيدت أكثر من 80 دولة، من أصل 125 دولة عضوة في المحكمة، قرار إعفاء خان، في خطوة جاءت على خلفية اتهامات وُجهت إليه، في حين نفى المدعي العام ارتكاب أي مخالفات.

وأكد فريق الدفاع عن خان أن الإجراءات التي أفضت إلى التصويت شابتها مخالفات قانونية وإجرائية، معتبرًا أنها افتقرت إلى العدالة ولم تستند إلى أدلة تثبت الاتهامات الموجهة إليه.

ويُعد كريم خان، وهو محامٍ بريطاني متخصص في القانون الجنائي الدولي وقانون حقوق الإنسان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية منذ توليه المنصب عام 2021.