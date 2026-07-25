واصلت الصين تعزيز حضورها في قطاع الفضاء، بعدما نجحت اليوم في إطلاق صاروخها الحامل «ليجيان-1 واي 15»، الذي حمل 5 أقمار اصطناعية جديدة إلى مداراتها المخصصة.

وانطلق الصاروخ، الذي يعمل بالوقود الصلب، من منطقة «دونغفنغ» شمال غربي الصين، حيث نجح في إيصال الأقمار الاصطناعية المخصصة للاستشعار عن بُعد ومراقبة البيئة إلى مداراتها المحددة وفق الخطة المعلنة.

ويُعد «ليجيان-1» أحد أبرز الصواريخ المستخدمة في برنامج الفضاء التجاري الصيني، بفضل قدرته على إطلاق الأقمار الاصطناعية الصغيرة والمتوسطة، ما يعزز من وتيرة تنفيذ المهمات الفضائية التجارية.

ويمثل هذا الإطلاق المهمة الخامسة عشرة ضمن سلسلة صواريخ «ليجيان-1»، بعد أقل من شهرين على نجاح الرحلة الرابعة عشرة في 15 يونيو الماضي، التي شهدت وضع ثمانية أقمار اصطناعية تجارية مخصصة للاستشعار عن بُعد ومراقبة البيئة في مداراتها.