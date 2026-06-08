قلّد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز مدير سجون المنطقة اللواء عبدالرحمن القحطاني رتبته الجديدة، متمنياً له التوفيق والسداد في مهام عمله.



واطّلع الأمير سعود بن مشعل خلال استقباله اللواء القحطاني على أعمال مديرية السجون بالمنطقة وبرامجها وأنشطتها الموجهة للنزلاء، والهادفة إلى تأهيلهم وتهيئتهم للاندماج في المجتمع بعد الإفراج عنهم، بما يعزز دورهم كأفراد فاعلين ومنتجين.



وأشاد بالجهود المبذولة في تنفيذ البرامج الإصلاحية والتأهيلية، مؤكداً أهمية مواصلة العمل لتحقيق مستهدفاتها بما ينعكس إيجاباً على النزلاء والمجتمع.