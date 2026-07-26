استقبل أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز في مكتبه اليوم (الأحد)، بحضور نائبه الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد، مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالله السباعي، يرافقه رئيس مجلس الجمعيات الأهلية الدكتور صالح الدامغ.



ودشّن أمير منطقة القصيم خلال اللقاء جائزة التميز في العمل الأهلي، التي تهدف إلى تعزيز مكانة القطاع غير الربحي، وتحفيز المبادرات النوعية، والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية وتعزيز الأثر المجتمعي.



واطّلع أمير منطقة القصيم على أهداف الجائزة ومحاورها، التي تركز على تعزيز ثقة المجتمع بمؤسسات القطاع غير الربحي وشركائه، والارتقاء بكفاءة وفاعلية العمل المؤسسي الخيري، إلى جانب نشر أفضل الممارسات والتجارب المميزة في مجال العمل الخيري والقطاع غير الربحي، بما يسهم في رفع مستوى الجودة والتميز المؤسسي لدى الجهات الأهلية.