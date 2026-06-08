احتفى الفنان المصري تامر حسني، وطليقته الفنانة المغربية بسمة بوسيل، بتخرج ابنتهما «أمايا» من المرحلة الابتدائية، وذلك في أجواء عائلية مليئة بالبهجة والدعم المتبادل، إذ حرص الثنائي على التواجد معها في تلك اللحظات السعيدة.

شهادتا تقدير

ونشرت بسمة بوسيل صورة على هامش الاحتفال، عبر خاصية الـ«ستوري» على «إنستغرام»، ظهرت فيها إلى جانب تامر حسني فيما تتوسطهما ابنتهما «أمايا»، ويحمل كلّ منهما شهادة تقدير بعد انتهاء مرحلة التعليم الابتدائية. وأعربت بسمة عن سعادتها البالغة بتخرج ابنتها من هذه المرحلة الدراسية.

ويأتي ذلك في ضوء حرص تامر وبسمة على مشاركة أبنائهما كل المناسبات المهمة في حياتهم، والتأكيد على استمرار علاقة الصداقة والترابط الأسري بينهما من أجل مصلحة الأبناء رغم الانفصال.

ذكرى الميلاد

وقبل شهر احتفل حسني وطليقته بسمة بوسيل بذكرى ميلاد ابنتهما أمايا، وذلك داخل أحد الأماكن الشهيرة، وشاركت بسمة متابعيها عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام» مقطع فيديو من أجواء الاحتفال، الذي جمعها بطليقها وأبنائهما، وكذلك شقيقها، وسط أجواء مليئة بالفرح والبهجة.

ختام «موازين»

من جهة ثانية، أعلن مهرجان موازين الغنائي الدولي اختيار الفنان تامر حسني لإحياء حفل ختام دورته الـ21، المقرر إقامتها في العاصمة المغربية الرباط، خلال الفترة من 19 إلى 27 يونيو، وذلك بمشاركة نخبة كبيرة من نجوم الغناء في العالم العربي ومختلف دول العالم.

البوستر الذي نشره مهرجان موازين.

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان موازين الغنائي، عبر موقع إنستغرام، البوستر الدعائي الخاص بحفل الختام، الذي تصدره تامر حسني، الذي يعود للمهرجان بعد غياب 9 سنوات، وأرفق الحساب تعليقاً جاء فيه: «في 27 يونيو، يختتم النجم تامر حسني مهرجان موازين على منصة النهضة، نجم عربي استثنائي في الغناء والتمثيل، واستثنائي في عشق الجماهير العربية له، موعد مع الحفل الختامي الأضخم، لا يُفوّت».