عمقت الأسهم الأمريكية خسائرها خلال تعاملات اليوم، إذ خسر مؤشر داو جونز 580 نقطة. يأتي ذلك مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط، إلى جانب مخاوف متزايدة بشأن الإنفاق الكبير على الذكاء الاصطناعي بعد نتائج أعمال شركتي ألفابت وتسلا.



وجاءت الضغوط الرئيسية على وول ستريت بسبب تراجع سهم ألفابت بعد رفع توقعات مالكتها قوقل للإنفاق الرأسمالي هذا العام، وهبوط سهم تسلا عقب تسجيل أرباح أقل من التوقعات وارتفاع المصروفات بوتيرة أسرع من الإيرادات.



ضغوط على الأسواق



زادت أسعار النفط من الضغوط على الأسواق بعدما تجاوز خام برنت حاجز 100 دولار للبرميل، وسط تزايد مخاطر الملاحة في الشرق الأوسط وتصاعد التهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران. كما ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ يناير 2025، مدفوعاً برهانات الأسواق على التشديد النقدي من قبل الفيدرالي اعتباراً من سبتمبر القادم، بعد تثبيت محتمل لأسعار الفائدة في اجتماع الأسبوع القادم.



رسوم جمركية جديدة



من ناحية أخرى، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير سيعلن في وقت لاحق من اليوم حزمة جديدة من الرسوم الجمركية. يأتي ذلك بعدما رفضت المحكمة العليا الأمريكية في فبراير استخدام الرئيس دونالد ترمب صلاحيات الطوارئ الاقتصادية لفرض رسوم واسعة على الواردات؛ ما دفع الإدارة الأمريكية إلى تطبيق رسوم عالمية بنسبة 10% بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والتي تنتهي صلاحيتها غداً. وعقب قرار المحكمة العليا، أطلق جرير في مارس سلسلة من التحقيقات بموجب المادة 301 من القانون نفسه، ما يتيح للإدارة الأمريكية فرض رسوم جمركية جديدة قد تحل محل الرسوم الحالية.