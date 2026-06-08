تعتزم وزارة السياحة تحديث لائحة مرفق الضيافة السياحي، إذ أكدت على المرخص له الحصول على موافقة الوزارة، وسداد المقابل المالي قبل إغلاق المرفق أو جزء منه بشكل مؤقت، على أن يبلّغ كل من تأثر بهذا الإغلاق، وإنهاء جميع الالتزامات القائمة خلال فترة الإغلاق.



وألزمت اللائحة المقترحة المرخص له عدم خصم أي مبالغ من حساب بطاقة السائح الائتمانية، أو المطالبة بذلك، بعد مغادرة السائح وإغلاق الفاتورة، وعدم استقبال السائح دون إثبات هوية سارية المفعول، على أن يتم التحقق منها من خلال الاطلاع على أصلها أو من خلال المنصات الإلكترونية الحكومية، عند تسجيل الدخول، وتسجيل بياناتها فقط، دون طلب أو أخذ نسخه منها، وفي الحالات الطارئة يمكن استقبال السائح الذي لا يحمل إثبات هوية بعد موافقة الجهات المختصة.



وتلزم اللائحة المقترحة المرخص له إشعار السائح قبل البدء بمدة كافية بأي أعمال صيانة ونحوها للمرافق أو التجهيزات قد يصدر عنها إزعاج أو ضوضاء تصل إلى الوحدة التي يشغلها، مع تحديد وقت بدء الأعمال وانتهائها.



ومن الالتزامات إبلاغ السائح بما يتم العثور عليه من المفقودات والاحتفاظ بها لحين تسليمها له، ويحدد مرفق الضيافة السياحي مدة لا تقل عن 30 يوماً لتخزين المفقودات قبل إخلاء مسؤوليته عنها. ومن الالتزامات أيضاً التقيد بالأنظمة، وتعليمات الجهات المختصة بشأن النواحي الأمنية، والصحية، والبيئية، ووسائل السلامة، والإسعاف، والإخلاء، وعدم الامتناع عن تسليم السائح أمتعته ومقتنياته المودعة في الاستقبال أو التي في الوحدة، ومراعاة خصوصية السائح داخل الوحدة التي يشغلها عند تقديم الخدمة، واعتماد وتطبيق إجراءات للمحافظة على سلامة المركبات في المواقف.

خيار الإلغاء والاسترجاع



يلتزم المرخص له بإبلاغ السائح فوراً وتخييره بين إلغاء الحجز أو المدة المتبقية منه واسترجاع المبلغ المدفوع فوراً مقابل الحجز أو مقابل المدة المتبقية منه، على أن يكون المبلغ المسترجع مساوياً لقيمة الوحدة وقت تسجيل الدخول، أو توفير وحدة بديلة في مرفق ضيافة سياحي مرخص، وتكون مساوية أو أعلى من الوحدة المحجوزة، ونقل أمتعته إليها دون فرض أي تكاليف إضافية عليه في حالات عدة، منها إخلاء مرفق الضيافة السياحي؛ لأسباب تشكل خطراً محدقاً على الصحة أو السلامة العامة.



ويلتزم المرخص له- عند تعذر تمكين السائح من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة بمستند حجز مؤكد عند تجاوز الوقت المحدد لتسجيل الدخول بساعتين- بإبلاغ السائح فوراً، وتخييره أما باسترجاع المبلغ المدفوع فوراً دون خصم أي رسوم، على أن يكون المبلغ المسترجع مساوياً لقيمة الوحدة وقت تسجيل الدخول، وألّا يقل عن المبلغ المدفوع.



ويلتزم المرخص له عند تعديل التصنيف لمرفق الضيافة السياحي بفئة أو درجة أقل، بإبلاغ السائح عن هذا التعديل وحقه في طلب إلغاء الحجز أو المدة المتبقية منه، وفي حال طلب السائح الإلغاء يتم استرجاع المبالغ المالية المدفوعة مقابل الحجز أو المدة المتبقية منه.