قبل الصافرة الأولى، وقبل أن تتحرك الأقدام في ملاعب المونديال، كانت التوقعات قد بدأت في حديقة «غوادالاخارا» لكن هذه المرة المتكلم ليس محللاً ولا نجماً سابقاً لكنه «فيل»، إذ قررت حديقة المدينة المكسيكية إحياء طقس «العرّافين غير البشر» بمشاركة، فيلين، غوريلا، كابيبارا، وببغاوات، وكانت المفاجأة من نصيب أصحاب الأرض، الفيلان اتفقا: «المكسيك ستبدأ المونديال بانتصار»، توقع حاز على رضا الجماهير الحاضرة، وأعاد للذاكرة مشاهد جنوب أفريقيا 2010 حين كان الأخطبوط «بول» يثير العالم باختياراته التي أصابت أكثر مما أخطأت.



يقول مسؤولو الحديقة: «هدفنا الفرح فقط»، لكن الفرح هنا له نكهة خاصة بين نكتة وترقب، تمنح هذه الحيوانات الجماهير سبباً إضافياً للابتسام في العد التنازلي للحدث الأكبر.



هل سيصدق الفيل والغوريلا؟ أم سيخيب ظنهم مثل كثير من المحللين؟ الجواب سيكون على العشب الأخضر... وليس في صحن الحلوى.