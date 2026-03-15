أعربت الفنانة المصرية هالة صدقي عن سعادتها بردود الفعل التي تلقتها حول مشاركتها في مسلسل «بيبو»، مؤكدة أن الجمهور أبدى إعجابه بالشخصية المختلفة التي تقدمها في العمل، وهو ما أسعدها بشكل كبير.

سبب المشاركة

وأوضحت هالة صدقي في تصريح خاص لـ«عكاظ» أن رغبتها في التعاون مع المخرج تامر محسن كانت من أبرز الأسباب التي دفعتها للمشاركة في المسلسل، إلى جانب تقديمها شخصية صعيدية للمرة الأولى في مشوارها الفني.

البحث عن الاختلاف

وأكدت هالة صدقي أنها تحرص دائمًا على تقديم أدوار جديدة ومختلفة، مشيرة إلى أن معركتها الحقيقية في الفن السعي باستمرار إلى الابتعاد عن الأدوار التقليدية، والتكرار قد يفقد الفنان قيمته.

شخصية بعيدة عنها

وأشارت هالة صدقي إلى أن شخصيتها في «بيبو» بعيدة تمامًا عن شخصيتها الحقيقية، مؤكدة أن هذا الاختلاف يجعل الدور تجربة فنية جديدة وممتعة ويمنحها فرصة لإظهار جانب مختلف تمامًا من إمكاناتها التمثيلية.

فريق وصناع العمل

ويشارك في بطولة مسلسل بيبو بجانب هالة صدقي كل من سيد رجب، وليد فواز، محسن منصور، أحمد سلطان، نورين أبو سعدة، زينة منصور، وئام مجدي، دينا دياب ومجدي بدر، وتأليف ورشة تامر محسن، وإخراج أحمد شفيق.