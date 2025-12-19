أشعلت الإعلامية ياسمين عز عاصفة جديدة من الجدل في حلقة اليوم (الجمعة) من برنامج «كلام الناس» المذاع على قناة MBC مصر، حيث وجهت هجوماً حاداً مباشراً على الفنان المصري محمد صبحي، رداً على تصريحاته الأخيرة التي اعتبرتها تجاوزاً تجاه السعودية في سياق انتقاده لفيلم «الست».

ياسمين عز تهاجم محمد صبحي

وافتتحت ياسمين عز الحلقة بالحديث عن أزمة محمد صبحي، قائلة بنبرة غاضبة: «لو عايز تقول رأيك الفني قول، أو غير الفني قول، لكن تتجاوز ده غير مقبول، ولما تيجي تتكلم عن دولة شقيقة المملكة العربية السعودية يا محمد صبحي الزم حدودك».

وأضافت ياسمين عز: «يا محمد صبحي اعرف بتقول إيه، وأنت بتتكلم عن أطهر بقاع الأرض، اللي كان فيها الرسول محمد -صلى الله عليه وسلم-، وأرض الإسلام وقِبلة 2 مليار مسلم».

وتابعت رسالتها لمحمد صبحي: «محتاج تعرف بتقول إيه ومش بتقول إيه، وخليك شريف في خصومتك، وكفايه محاولات لتشتيت الانتباه عن مشكلة السائق».

وأضافت: «خليك شريف في خصومتك»، في إشارة إلى ما اعتبرته محاولة من صبحي لربط انتقاده للفيلم بدور سعودي، مما يمس علاقات البلدين الشقيقين.

هجوم محمد صبحي على فيلم الست

ويأتي هذا الهجوم في أعقاب تصريحات محمد صبحي الأخيرة التي هاجم فيها فيلم «الست» الذي يتناول سيرة أم كلثوم، من بطولة منى زكي، معتبراً أنه يشوه صورة الرموز الفنية المصرية، ويصور الست «بخيلة»، ومشيراً إلى «مؤامرة كبيرة لضرب الفن المصري».

تركي آل الشيخ: فيلم الست مصري 100%

وفي السياق نفسه، أصدر رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ توضيحاً رسمياً نفى فيه أي مشاركة لموسم الرياض في إنتاج أو إخراج الفيلم، مؤكداً أن دوره اقتصر على الرعاية فقط بعد الانتهاء من الإنتاج، وأن العمل مصري 100% بحصوله على تراخيص مصرية رسمية.

وشدد آل الشيخ على أن الفيلم إبداع مصري خالص، داعياً إلى الفصل بين الرعاية والإنتاج.