كشفت الفنانة المصرية نجلاء بدر تفاصيل تعرضها لتسمم حاد خلال وجودها خارج مصر، مؤكدة أنها مرت بأزمة صحية مفاجئة عقب تناول إحدى الوجبات، تسببت في آلام شديدة بالمعدة استدعت تدخلاً طبياً عاجلاً.

بروتوكول علاجي

وقالت نجلاء بدر، في تصريح خاص إلى «عكاظ»، إنها لا تزال تخضع لبروتوكول علاجي دقيق تحت إشراف طبي، للتخلص من السموم الموجودة في المعدة، موضحة أن الأطباء تمكنوا من السيطرة على نوبات القيء، مع تسجيل تحسن طفيف في حالتها الصحية.

تجربة صعبة

وأضافت أنها عانت إرهاقاً شديداً خلال الفترة الماضية، ووصفت ما مرت به بـ«التجربة الصحية الصعبة»، مشيرة إلى أنها ما زالت بحاجة إلى الراحة والالتزام بالعلاج حتى اكتمال التعافي.

مناشدة الدعاء

ووجهت نجلاء بدر رسالة شكر لجمهورها على دعمهم واهتمامهم، مطالبة الجميع بالدعاء لها بالشفاء العاجل وتجاوز هذه الأزمة في أقرب وقت.

إعلان سابق

وكانت الفنانة المصرية قد أعلنت في وقت سابق، عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، تعرضها لتسمم حاد، مؤكدة أنها عانت آلاماً قوية، وتمنت ألا يمر أي شخص بتجربة مماثلة.

أعمال مرتقبة

وعلى الصعيد الفني، تستعد نجلاء بدر لعرض فيلم «الملحد» يوم 31 ديسمبر الجاري في دور العرض المصرية، بمشاركة أحمد حاتم، محمود حميدة، حسين فهمي، صابرين، شيرين رضا، تارا عماد، الراحل مصطفى درويش، وأحمد السلكاوي، والعمل من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج أحمد السبكي.