شهدت عدد من دول مجلس التعاون هطول أمطار غزيرة خلال اليومين الماضيين، وما زالت الفرصة مهيأة لاستمرار الأمطار في عدد من العواصم الخليجية.

وبدأت كتلة هوائية شديدة البرودة من أصل قطبي التعمّق جنوباً داخل أراضي السعودية، في حين سُجِّلت زخات ثلجية نادرة في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، في مشهد جوي غير معتاد لهذه المناطق.

وتشير التوقعات إلى أنه خلال الساعات القادمة سيواصل الهواء القطبي البارد تعمّقه واتساع نطاقه الجغرافي ليشمل دولة الكويت، وشرق السعودية، إضافة إلى قطر والبحرين ودولة الإمارات.

هطولات مطرية وعواصف رعدية

ومن المتوقع أن يؤدي هذا التعمّق إلى زيادة كبيرة في شدة وفعالية الهطولات المطرية، خاصة مع توافر ظروف جوية داعمة لنشاط قوي للسحب الركامية.

ومن المتوقع تشكّل منخفض جوي عميق وعاصف وممطر بغزارة فوق مياه الخليج يستمر خلال نهار اليوم (الجمعة)، الأمر الذي سيُسهم في تعزيز شدة الأمطار واتساع رقعتها الجغرافية، مع فرص عالية للعواصف الرعدية القوية.

السعودية: ثلوج على مناطق الشمال وأمطار متفرقة

كشف المركز الوطني للأرصاد اليوم (الجمعة) أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية في السعودية.

وأضاف: سيكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض والمدينة المنورة، كذلك على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة، الباحة، كما لا يستبعد تكون الضباب والصقيع خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق. في حين يستمر النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، الشرقية كذلك على الأجزاء الغربية والشمالية الغربية للملكة قد تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية منها. وشهدت عدد من مناطق السعودية تساقط الثلوج في اليومين الماضيين.



هطول أمطار غزيرة في العاصمة القطرية.

قطر: الأمطار تستمر وتحذيرات لأصحاب المخيمات

بعد الأمطار الغزيرة، التي شهدتها قطر أمس (الخميس)، وتسببت في إيقاف مباراة السعودية والإمارات ضمن منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم التي نظمتها قطر، كشفت إدارة الأرصاد القطرية اليوم (الجمعة) عن استمرار رصد أمطار متفاوتة الشدة على مناطق مختلفة من البلاد قد تكون رعدية أحياناً، ودعت إدارة الأرصاد أصحاب العزب والمخيمات إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وتأمين الخيام والمرافق جيداً ضد الرياح القوية الهابطة، نظراً للتقلبات الجوية المتوقعة، ووجود فرص لأمطار رعدية مصحوبة برياح هابطة. ودعت إلى متابعة آخر المستجدات من المصادر الرسمية.



أمطار غزيرة في دبي وفرق احترافية لحماية الممتلكات.

الإمارات: أمطار غزيرة وعمل «عن بعد»

هطلت أمطار غزيرة، أمس، على مناطق الإمارات، وتوقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار الحالة الجوية اليوم( الجمعة)، وتشمل تأثيراتها تجمّع المياه وجريان الأودية، مع حدوث اضطرابات في البحر.

وقررت الحكومة أن يكون العمل عن بعد لموظفيها، اليوم (الجمعة)، وذلك نظراً للأحوال الجوية المتوقعة على الدولة، وتقلبات الطقس. ويشمل القرار الموظفين في بعض الجهات الحكومية في عدد من الإمارات السبع.

وأكدت الجهات المعنية أنها وضعت خططاً استباقية للتعامل مع الأمطار الغزيرة، كما شكلت فرق عمل احترافية لمواجهة مستجدات الحالة الجوية، وأية طوارئ محتملة، لضمان سرعة الاستجابة، وتعزيز سلامة أفراد المجتمع، وحماية الأرواح والممتلكات.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار متفاوتة الغزارة على مناطق متفرقة من الدولة، بدءاً من المناطق الغربية، حيث تمتد تدريجياً لتشمل مدينة أبوظبي ودبي، ثم المناطق الشمالية ومدينة العين والمناطق الشرقية، وتكون مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً، مع احتمالية لسقوط حبات البرد على بعض المناطق.

وأفاد بأن التأثيرات المصاحبة لهذه الحالة، تشمل تجمع المياه وجريان الأودية، واحتمال حدوث انزلاقات أرضية، فضلاً عن احتمال وجود هبّات رياح نشطة إلى قوية، قد تؤدي إلى تطاير الأجسام الصلبة، داعياً إلى الالتزام بإجراءات السلامة، واتباع تعليمات الجهات المختصة.



فرصة لتساقط أمطار متفرقة على دول مجلس التعاون خلال الساعات القادمة.

سلطنة عمان: أمطار متفرقة ورياح نشطة

توقعت الأرصاد العمانية هطول أمطار متفرقة اليوم (الجمعة) على محافظة مسندم والمناطق الساحلية، وطقساً صحواً بوجه عام على بقية المحافظات مع احتمال تصاعد الغبار والأتربة بسبب الرياح النشطة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.

الكويت:ضباب خفيف وأمطار متفرقة

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن تشهد البلاد اليوم فرصاً لأمطار متفرقة متفاوتة ما بين خفيفة إلى متوسطة، مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق خلال فترات المساء والصباح الباكر.

البحرين:أمطار رعدية وهبات قوية

وأفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين أن الطقس المتوقع اليوم سيكون –بإذن الله– بارداً نسبياً في البداية ويكون غائماً احياناً مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة في وقت لاحق قد تكون رعدية، ثم يتحول إلى بارد مع بعض السحب في وقت لاحق من الليل.

وحذرت إدارة الأرصاد من أمطار رعدية وهبات قوية السرعة. وارتفاع الموج من قدم إلى 3 أقدام قرب السواحل، ومن 4 إلى 8 أقدام في عرض البحر.