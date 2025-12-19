اختبر المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي سفن الطوارئ البيئية ومركبات التدخل السريع وطائرة رش في التمرين العملي المشترك للخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية «بحث وإنقاذ 46» الذي نظمته المديرية العامة لحرس الحدود في نادي جدة لليخوت.

وكان التمرين الميداني «بحث وإنقاذ 46» افترض وقوع حادثة اصطدام قاربين في سواحل البحر الأحمر قبالة شواطئ محافظة جدة تحديداً ونتج عنه حريق في الزورقين وانسكابات زيتية، ليتم على إثر ذلك تشكيل خليّة الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية برئاسة المديرية العامة لحرس الحدود وعضوية العديد من القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.

من جهته، أكد مدير فرع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في منطقة مكة المكرمة المهندس هاني الصحبي، مشاركة المركز في التمرين العملي بإحدى سفن الأسطول البحري وطائرة رشّ المشتتات، في عمليات الإنقاذ والسحب للبقع الزيتية الملوثة للبيئة البحرية عند حدوث أي حادثة بحريّة بيئية.

كما أكد الصبحي أن فرع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بمنطقة مكة المكرمة قام باختبار سيارة الاستجابة للتدخل السريع والتي توفر مخبرات متنقلة تحتوي على تقنيات حديثة لتقييم الحادثة وتصدر تقارير دقيقة لحالات تسرّب الغازات، وبالتالي معالجة أسرع لمتخذي القرار في حال حدوث أي حالة في وقت قياسي.