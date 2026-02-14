فخ القنوات المشفرة المجانية.. انهيار شبكة دولية احتالت على المصريين عبر إنستاباي

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية المصرية من توجيه ضربة أمنية موجعة لتنظيم إجرامي دولي متخصص في عمليات الاحتيال المتطورة عبر الإنترنت، في إطار حملاتها المكثفة لمكافحة الجرائم الإلكترونية والنصب على المواطنين.

وكشفت معلومات وتحريات دقيقة، أجرتها قطاعات نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأمن العام، قيام عناصر إجرامية دولية مقرها إحدى الدول الآسيوية بإدارة تطبيق إلكتروني وهمي يُروج له على أنه يتيح مشاهدة القنوات المشفرة والمحتوى الرياضي والترفيهي مجاناً دون اشتراكات.



وأوضحت وزارة الداخلية أنه بمجرد أن يقوم المواطن بتحميل التطبيق وتفعيله، يتم اختراق هاتفه الذكي والسيطرة عليه بشكل كامل، ثم يتلقى الضحية رسائل نصية تدعي سحب مبالغ مالية من حسابه على تطبيق الدفع اللحظي إنستاباي.

وذكر بيان للداخلية أنه عندما يدخل الضحية التطبيق للتحقق مستخداً الرقم السري يتم استغلال الوصول غير المشروع لسحب كامل الرصيد الموجود في الحساب، وتحويله فوراً إلى محافظ إلكترونية مفعّلة بأسماء وهمية داخل مصر.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه كان يتولى ثلاثة عناصر محليين، كانوا حلقة الوصل داخل البلاد، تحويل تلك المبالغ المسروقة إلى عملات رقمية مشفرة، ثم إرسالها إلى العناصر الرئيسية للتنظيم في الخارج، في عملية منظمة ومعقدة لتبييض الأموال المنهوبة.

وبعد تقنين الإجراءات، نجحت قوات الأمن في ضبط العناصر الإجرامية المتواجدين داخل مصر، وبحوزتهم المضبوطات التالية: 35 هاتفاً محمولاً 32 شريحة هاتف مفعّل على 16 منها محافظ إلكترونية، وجهازا كمبيوتر محمول، و8 كروت بنكية، ومبالغ مالية نقدية، و5 حسابات على تطبيقات تداول عملات رقمية غير مشروعة، و7 كيلوغرامات من الفضة، ونحو كيلوغرام من الذهب، إذ قدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات بنحو 8 ملايين جنيه مصري.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مشددة على خطورة هذا النوع من الجرائم التي تستهدف الثقة المتزايدة في المدفوعات الرقمية.

وحذّرت الداخلية جميع المواطنين من الدخول إلى روابط مجهولة أو غير موثوقة على الإنترنت، أو تحميل تطبيقات من مصادر غير رسمية، تجنباً لاختراق الهواتف والاستيلاء على الأموال، أوصت بالاعتماد فقط على المتاجر الرسمية والتأكد من مصداقية أي عرض يبدو «مغرياً جداً».