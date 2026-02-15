سجل متوسط سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري، اليوم، 12.46 جنيه للشراء، و12.50 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلي المصري 12.43 جنيه للشراء، و12.50 جنيه للبيع.



وفى بنك مصر 12.43 جنيه للشراء، و12.50 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية 12.46 جنيه للشراء، و12.51 جنيه للبيع، وفى البنك التجاري الدولي 12.45 جنيه للشراء، و12.50 جنيه للبيع، ومصرف أبو ظبي التجاري، 12.15 جنيه للشراء، و12.49 جنيه للبيع، وبنك البركة 12.40 جنيه للشراء، و12.49 جنيه للبيع، وبنك قناة السويس 12.42 جنيه للشراء، و12.51 جنيه للبيع.



تداولات أمس



وفي تداولات أمس، حافظ سعر الريال السعودي على استقراره أمام الجنيه المصري داخل البنوك المصرية بالتزامن مع توقف العمل المصرفي؛ بسبب عطلة نهاية الأسبوع، ليسجل في البنك الأهلي المصري 12.43 جنيه للشراء و12.50 جنيه للبيع، كما سجل في البنك المركزي المصري 12.46 جنيه للشراء و12.50 جنيه للبيع.